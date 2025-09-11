В четырех регионах России вводили режим «беспилотной опасности»: карта атак 11 сентября

В нескольких регионах РФ был введен режим «Беспилотной опасности».
Этой ночью ВСУ нанесли удар по Донецку, предположительно из американских РСЗО HIMARS, целью которого стал республиканский травматологический центр. Об этом сообщили в оперативных службах.
Параллельно с этим несколько регионов России столкнулись с угрозой атак беспилотников. В Тульской, Липецкой и Пензенской областях был официально введен режим опасности. В Воронежской области сирены воздушной тревоги прозвучали сразу в нескольких районах, включая областной центр. Подробнее — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: Инфографика URA.RU.
Донецк: удар по травматологии.
ВСУ нанесли удар по Донецку, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным оперативных служб, атаке подвергся республиканский травматологический центр.
Тульская область: опасность атаки БПЛА.
В Тульской области был введен режим опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Позднее он был снят. Глава области Дмитрий Миляев призвал жителей сохранять спокойствие. В экстренных ситуациях рекомендуется звонить по номеру 112.
Липецкая область: воздушная опасность.
В Липецкой области, в Лебедянском районе, вводился и затем был снят красный уровень угрозы атаки БПЛА. Позже на всей территории региона отменили и желтый уровень воздушной опасности. Об этом в свое telegram-канале сообщал губернатор Игорь Артамонов.
Пензенская область: беспилотная опасность.
В Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность». Об этом писал в своих соцсетях губернатор Олег Мельниченко. Позднее режим был отменен. Для обеспечения безопасности временно была ограничена работа мобильного интернета. Он призвал жителей обращаться в экстренные службы по номеру 112.
Воронежская область: воздушная тревога.
МЧС по Воронежской области сообщило о введении тревоги в Лискинском и Бутурлиновском районах, а также в самом Воронеже из-за угрозы атаки БПЛА. По данным ведомства, во всех районах были запущены системы оповещения. Жителей призвали находиться в помещениях, держаться подальше от окон, при обнаружении БПЛА — немедленно скрыться и позвонить по номеру 112.