В четырех регионах России вводили режим «беспилотной опасности»: карта атак 11 сентября

Этой ночью ВСУ нанесли удар по Донецку, предположительно из американских РСЗО HIMARS, целью которого стал республиканский травматологический центр. Об этом сообщили в оперативных службах.

В нескольких регионах РФ был введен режим «Беспилотной опасности».

Этой ночью ВСУ нанесли удар по Донецку, предположительно из американских РСЗО HIMARS, целью которого стал республиканский травматологический центр. Об этом сообщили в оперативных службах.

Параллельно с этим несколько регионов России столкнулись с угрозой атак беспилотников. В Тульской, Липецкой и Пензенской областях был официально введен режим опасности. В Воронежской области сирены воздушной тревоги прозвучали сразу в нескольких районах, включая областной центр. Подробнее — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: Инфографика URA.RU.

Донецк: удар по травматологии.

ВСУ нанесли удар по Донецку, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным оперативных служб, атаке подвергся республиканский травматологический центр.

Тульская область: опасность атаки БПЛА.

В Тульской области был введен режим опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Позднее он был снят. Глава области Дмитрий Миляев призвал жителей сохранять спокойствие. В экстренных ситуациях рекомендуется звонить по номеру 112.

Липецкая область: воздушная опасность.

В Липецкой области, в Лебедянском районе, вводился и затем был снят красный уровень угрозы атаки БПЛА. Позже на всей территории региона отменили и желтый уровень воздушной опасности. Об этом в свое telegram-канале сообщал губернатор Игорь Артамонов.

Пензенская область: беспилотная опасность.

В Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность». Об этом писал в своих соцсетях губернатор Олег Мельниченко. Позднее режим был отменен. Для обеспечения безопасности временно была ограничена работа мобильного интернета. Он призвал жителей обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Воронежская область: воздушная тревога.

МЧС по Воронежской области сообщило о введении тревоги в Лискинском и Бутурлиновском районах, а также в самом Воронеже из-за угрозы атаки БПЛА. По данным ведомства, во всех районах были запущены системы оповещения. Жителей призвали находиться в помещениях, держаться подальше от окон, при обнаружении БПЛА — немедленно скрыться и позвонить по номеру 112.

