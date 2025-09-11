Стало известно о новом обвинении во взятках экс-губернатора Курской области

Представитель следствия, отвечая на вопрос суда о предъявленных обвинениях, сообщил, что в августе было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Конкретный размер взятки и обстоятельства ее передачи следователь не уточнил, пояснив, что официальное обвинение по данной статье Смирнову еще не предъявлено. Адвокат экс-губернатора заявил, что впервые услышал о новом эпизоде в судебном заседании, и эта информация стала для защиты неожиданностью.