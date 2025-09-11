Стало известно о новом обвинении во взятках экс-губернатора Курской области

Бывшего главу Курской области Алексея Смирнова подозревают в совершении очередного преступления. Соответствующая информация была распространена РИА «Новости».
В апреле текущего года Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов были арестованы по обвинению в мошенничестве. По данным правоохранительных органов, экс-чиновники организовали хищение одного миллиарда рублей в ходе строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной.
Следствие полагает, что Смирнов и Дедов осуществляли хищение бюджетных средств при содействии руководства региональной Корпорации развития. Теперь к первоначальным обвинениям добавилось новое — экс-губернатора подозревают в даче взяток.
Представитель следствия, отвечая на вопрос суда о предъявленных обвинениях, сообщил, что в августе было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Конкретный размер взятки и обстоятельства ее передачи следователь не уточнил, пояснив, что официальное обвинение по данной статье Смирнову еще не предъявлено. Адвокат экс-губернатора заявил, что впервые услышал о новом эпизоде в судебном заседании, и эта информация стала для защиты неожиданностью.
Представитель прокуратуры поддержал ходатайство следствия о продлении меры пресечения, указав на существующий риск давления на свидетелей. Суд согласился с этими доводами: Смирнов останется в СИЗО до 15 декабря 2025 года, а Дедов, содержащийся под стражей по тому же делу, — до 16 декабря.
