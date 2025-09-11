Ричмонд
Пожарный датчик спас семью от пожара в Новосибирской области

В доме многодетной семьи была неисправна проводка.

Утром 10 сентября в селе Калачи в доме многодетной семьи сработал современный пожарный извещатель с функцией отправки сообщений. Благодаря этому устройству пожарные успели прибыть вовремя. В момент возгорания в жилище находились мать и двое её детей.

Причина пожара оказалась в неисправной электропроводке. Кабель под натяжным потолком был установлен с нарушениями — не было распределительной коробки. Когда хозяйка готовила еду, от высокой температуры кабель начал плавиться и загорелся.

Датчик включил громкий сигнал и отправил сообщение в пожарную службу. Пока специалисты были в пути, женщина потушила возгорание самостоятельно.

После ремонта семья смогла вернуться в дом..