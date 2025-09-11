Ричмонд
В Челябинской области летчика крупно оштрафовали за несогласованный полет

В Челябинской области летчика оштрафовали за несогласованный полет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в июле текущего года.

Сообщается, что капитан спортивного самолета P2002-JF выполнял полет по маршруту Устиново (Миасс) — Калачево (Копейск)без разрешения органа обслуживания воздушного движения.

Кроме того, управление воздушным судном осуществлялось капитаном в отсутствие действующего свидетельства специалиста авиационного персонала гражданской авиации и документа, подтверждающего прохождение обязательного медицинского освидетельствования.

Прокурором в отношении мужчины возбуждено два дела: за нарушение правил использования воздушного пространства (часть 2 статьи 11.4 КоАП РФ), а также за управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им (часть 4 статьи 11.5 КоАП РФ).

«По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях ему назначен штраф на сумму 32 тыс. рублей», — прокомментировали в Уральской транспортной прокуратуре.