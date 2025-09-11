В Челябинской области летчика крупно оштрафовали за несогласованный полет

Прокурором в отношении мужчины возбуждено два дела: за нарушение правил использования воздушного пространства (часть 2 статьи 11.4 КоАП РФ), а также за управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им (часть 4 статьи 11.5 КоАП РФ).