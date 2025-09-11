Колумнист Гришин: провокация Киева с БПЛА в Польше пошла не по плану

Незадолго до этого бывший президент Польши Анджей Дуда сообщил, что с начала конфликта с РФ Киев регулярно пытался вовлечь Варшаву в него. В этой связи Александр Гришин обратил внимание на совпадение событий с атаками дронов на Польшу. Кроме того, вчера премьер-министр Дональд Туск обратился к гражданам с призывом сохранять спокойствие и доверять только информации от официальных источников, а также остерегаться дезинформации и гибридных угроз. Несмотря на заявления некоторых источников о якобы российском происхождении беспилотников, Туск подчеркнул, что не рассматривает произошедшее как нападение России на Польшу, а инцидент является провокацией. Аналогичной позиции придерживаются министры иностранных дел и обороны Литвы.