Житель Иркутской области получил 8 лет строгого режима за призывы к терроризму

Суд установил, что в декабре 2024 года и в январе 2025 года житель Приангарья разместил в популярном мессенджере комментарии с призывами к насилию в отношении представителей государственной власти, включая сотрудников полиции. Помимо этого, в течение года фигурант выращивал в своём гараже 25 кустов наркосодержащего растения. Там же мужчина для личных нужд хранил срезанные части выращенного наркотического представителя флоры весом не менее 212 г.