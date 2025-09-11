Житель Иркутской области получил 8 лет строгого режима за призывы к терроризму

В отношении 35-летнего жителя Иркутской области суд в Чите вынес приговор по делу о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности в интернете. Также мужчина признан виновным в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений в крупном размере. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкальского края.
Суд установил, что в декабре 2024 года и в январе 2025 года житель Приангарья разместил в популярном мессенджере комментарии с призывами к насилию в отношении представителей государственной власти, включая сотрудников полиции. Помимо этого, в течение года фигурант выращивал в своём гараже 25 кустов наркосодержащего растения. Там же мужчина для личных нужд хранил срезанные части выращенного наркотического представителя флоры весом не менее 212 г.
Свою вину подсудимый признал только в части культивирования и хранения запрещенных растений. Сторона обвинения представила суду доказательства виновности фигуранта по всем предъявленным ему статьям.
Учитывая мнение заместителя прокурора Забайкальского края Сергея Цурбанова, мужчину приговорили к 8 годам в исправительной колонии строгого режима. Также суд запретил фигуранту вести социальные сети на 4 года. Телефон, который мужчина использовал для совершения преступлений, конфисковали. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее агентство сообщало, что апелляционный военный суд пересмотрел приговор по делу 39-летнего жителя Ангарска, обвинённого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности через интернет. Вместо штрафа в 400 тысяч рублей он получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.