Пушков заявил, что в США пресса замалчивает смерть беженки Заруцкой из-за расы убийцы

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина. Свою позицию он обосновал в Telegram-канале.
«Пока американская либеральная общественность и СМИ мерзко молчат об убийстве Ирины Заруцкой, появилась информация, что Министерство юстиции США будет требовать для убийцы смертную казнь», — отметил Алексей Пушков.
По мнению российского сенатора, смерть украинской беженки игнорируется в прессе из-за того, что преступник является афроамериканцем.
Ирина Заруцкая была убита 22 августа. На момент смерти ей было всего 23 года.
Обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее попыталась разобраться, почему система правосудия США допустила ситуацию, в которой невиновную девушку убивает рецидивист с психическими отклонениями.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.