Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков заявил, что в США пресса замалчивает смерть беженки Заруцкой из-за расы убийцы

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина. Свою позицию он обосновал в Telegram-канале.

«Пока американская либеральная общественность и СМИ мерзко молчат об убийстве Ирины Заруцкой, появилась информация, что Министерство юстиции США будет требовать для убийцы смертную казнь», — отметил Алексей Пушков.

По мнению российского сенатора, смерть украинской беженки игнорируется в прессе из-за того, что преступник является афроамериканцем.

Ирина Заруцкая была убита 22 августа. На момент смерти ей было всего 23 года.

Обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее попыталась разобраться, почему система правосудия США допустила ситуацию, в которой невиновную девушку убивает рецидивист с психическими отклонениями.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.