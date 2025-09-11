Ричмонд
Автоцистерна с газом взорвалась в столице Мексики, есть погибшие и пострадавшие

В столице Мексики произошёл мощный взрыв автоцистерны с газом. По последним данным, три человека погибли, около семидесяти получили ранения, часть из них — в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила мэр Мехико Клара Бругада. Она также опубликовала список госпитализированных с указанием больниц.

Источник: Life.ru

Момент взрыва. Видео © X / Volcaholic / Tres Tv México.

«Сообщаю вам, что на данный момент мы зарегистрировали 70 раненых и три несчастных случая смерти. Мы представляем официальный и предварительный список госпитализированных. Мы будем продолжать оказывать строгую медицинскую помощь пострадавшим в результате этого события», — написала мэр.

Ранее в посёлке Некрасовский Дмитровского района Подмосковья произошёл крупный пожар на мебельном складе. По словам очевидцев, были слышны звуки нескольких взрывов. Площадь возгорания достигла около 15 тысяч квадратов.