Автоцистерна с газом взорвалась в столице Мексики, есть погибшие и пострадавшие

В столице Мексики произошёл мощный взрыв автоцистерны с газом. По последним данным, три человека погибли, около семидесяти получили ранения, часть из них — в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила мэр Мехико Клара Бругада. Она также опубликовала список госпитализированных с указанием больниц.