Двое подозреваемых в убийстве Чарли Кирка оказались не причастны к стрельбе

Ранее на пресс-конференции представители университета сообщили, что одному из мужчин предъявлено обвинение в воспрепятствовании деятельности полиции кампуса. Однако причины, по которым он считался подозреваемым по делу об убийстве, не были разъяснены. В настоящее время продолжается расследование обстоятельств происшествия и поиски нападавшего. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства своего соратника намерен привлечь к ответственности всех причастных к преследованиям по политическим мотивам.