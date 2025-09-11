Ричмонд
Двое подозреваемых в убийстве Чарли Кирка оказались не причастны к стрельбе

Два мужчины, ранее подозреваемые в причастности к убийству консервативного активиста Чарли Кирка, были освобождены после установления их непричастности к трагедии. Соответствующая информация приводится в заявлении Департамента общественной безопасности штата Юта.

Одному из подозреваемых было предъявлено обвинение в препятствовании работе университетской полиции.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Это так больно": близкий друг Чарли Кирка заявил о бессмысленном убийстве активиста.

«Двое мужчин, которых считали подозреваемыми в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, были позже отпущены, поскольку ни один из них “не имеет отношения к убийству”, — говорится в заявлении департамента. Информацию передает телеканал CNN.

Ранее на пресс-конференции представители университета сообщили, что одному из мужчин предъявлено обвинение в воспрепятствовании деятельности полиции кампуса. Однако причины, по которым он считался подозреваемым по делу об убийстве, не были разъяснены. В настоящее время продолжается расследование обстоятельств происшествия и поиски нападавшего. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства своего соратника намерен привлечь к ответственности всех причастных к преследованиям по политическим мотивам.

