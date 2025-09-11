Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Прикамья лишили свободы за неуплату алиментов

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор местной жительнице.

Женщина признана виновной в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей.

Суд установил, что фигурантка в период с января по июль 2025, будучи трудоспособной, не принимала мер к официальному трудоустройству, из временных заработков средства на содержание несовершеннолетних не выплачивала. Задолженность по алиментам превысила 100 тыс. рублей.

Суд приговорил злоумышленницу к 3 годам и 2 месяцам в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.