Жительницу Прикамья лишили свободы за неуплату алиментов

Суд установил, что фигурантка в период с января по июль 2025, будучи трудоспособной, не принимала мер к официальному трудоустройству, из временных заработков средства на содержание несовершеннолетних не выплачивала. Задолженность по алиментам превысила 100 тыс. рублей.