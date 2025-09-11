Ричмонд
Новосибирца посадили в тюрьму за хранение пороха

Он нашёл его на улице и забрал домой.

Осенью 2024 года Николай Майер нашёл пакет с металлической банкой пороха в пяти километрах от села Романовка Чистоозёрного района. Он забрал находку домой и спрятал на верхней полке шкафа.

Во время обыска полицейские обнаружили взрывчатое вещество массой 44,90 грамма.

На суде мужчина признал свою вину, но отказался давать показания. Суд приговорил Николая Майера к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Металлическая банка с порохом передана в Управление Росгвардии по Новосибирской области для дальнейшей утилизации в соответствии с законом об оружии.