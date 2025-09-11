Мошенник установил рекорд, пытаясь дозвониться до человека более 17 тысяч раз

Телефонные мошенники совершенствуют свои схемы, теперь они могут подделывать голоса и даже видео. Чтобы не попасться на уловки, эксперт «МегаФона» Семен Речмедин посоветовал договориться с близкими о кодовом слове и нескольких проверочных вопросах, ответы на которые знают только члены семьи.