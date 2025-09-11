Мошенник установил рекорд, пытаясь дозвониться до человека более 17 тысяч раз

Телефонный мошенник установил рекорд настойчивости, предприняв более 17,6 тысячи попыток дозвониться до одного абонента «Билайна» за восемь часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию компании.
Инцидент произошел 30 июня, когда абоненту из Республики Дагестан в период с 8:00 до 16:00 поступало в среднем 36 звонков в минуту. Всего за восемь часов было совершено 17 635 звонков. Отмечается, что клиент даже не осознал масштабы атаки.
Компания «Билайн» также сообщила, что с января по август 2025 года их антифрод-система заблокировала более 2,2 миллиарда спам-звонков и около 560 миллионов мошеннических вызовов.
Наиболее частой мишенью для злоумышленников остаются пожилые люди: более трети (202 миллиона) заблокированных мошеннических звонков были адресованы клиентам старше 65 лет, причем мужчины чаще становились объектами атак (56 процентов случаев), передает РИА Новости.
Телефонные мошенники совершенствуют свои схемы, теперь они могут подделывать голоса и даже видео. Чтобы не попасться на уловки, эксперт «МегаФона» Семен Речмедин посоветовал договориться с близкими о кодовом слове и нескольких проверочных вопросах, ответы на которые знают только члены семьи.