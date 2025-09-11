Ричмонд
Хабаровчанка похитила и съела больше 200 плиток шоколада из магазина

Хабаровские полицейские по подозрению в хищении 223 плиток шоколада из супермаркета задержали 40-летнюю горожанку.

Источник: Michele Blackwell/CC0

Как сообщили в УМВД России по г. Хабаровску, в отдел обратился представитель службы безопасности торговой сети. Он предоставил записи с камеры наблюдения, на которых видно, как одна из покупательниц складывает в пакет с полок товар и уходит из магазина. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Личность любительницы сладкого оказалась полицейским знакома — 40-летняя безработная гражданка ранее отбывала длительный срок в колонии за особо тяжкое преступление. Подозреваемую задержали. Отрицать свою вину она не стала, пояснила, что похищенный шоколад съела сама.

Возбуждено уголовное дело.