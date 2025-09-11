Хабаровчанка похитила и съела больше 200 плиток шоколада из магазина

Как сообщили в УМВД России по г. Хабаровску, в отдел обратился представитель службы безопасности торговой сети. Он предоставил записи с камеры наблюдения, на которых видно, как одна из покупательниц складывает в пакет с полок товар и уходит из магазина. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.