Участники СВО и их родные пострадали в Хабаровском крае от лжеюристов

В суде Центрального района Хабаровска началось рассмотрение уголовного дела в отношении лжеюристов, которые, по версии следователей, занимались обманом участников специальной военной операции и членов их семей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на телеканал «Вести. Хабаровск», своих жертв злоумышленники находили по объявлению, либо раздавали свои визитки прямо на пороге госпиталя.
В материалах дела указано, что к обвиняемым потерпевшие обращались по самым разным поводам — это, в частности, оформление необходимых документов на выплаты по ранениям или сбор справок вдовам, чьи мужья погибли в зоне специальной военной операции, на получение компенсации. По данным правоохранителей, за свои услуги злоумышленники просили от 200 тысяч рублей. В итоге, общий ущерб составил около 60 миллионов рублей.
Напомним, что накануне первый Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Хабаровска, обвиняемого в сотрудничестве с иностранной организацией и осквернении могил. Обвиняемый по заданию украинских спецслужб разместил листовки с символикой террористов возле кладбища, где похоронены участники специальной военной операции.