Участники СВО и их родные пострадали в Хабаровском крае от лжеюристов

В материалах дела указано, что к обвиняемым потерпевшие обращались по самым разным поводам — это, в частности, оформление необходимых документов на выплаты по ранениям или сбор справок вдовам, чьи мужья погибли в зоне специальной военной операции, на получение компенсации. По данным правоохранителей, за свои услуги злоумышленники просили от 200 тысяч рублей. В итоге, общий ущерб составил около 60 миллионов рублей.