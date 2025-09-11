Ричмонд
В Новосибирске столкнулись автобус и троллейбус

В результате аварии никто не пострадал.

ДТП произошло утром, 11 сентября, на площади Кирова. Столкнулись городской автобус маршрута № 6 и троллейбус № 8.

В результате аварии никто не пострадал. После небольшого конфликта между водителями оба транспортных средства смогли продолжить движение по маршруту.

У троллейбуса зафиксированы лишь поверхностные повреждения в виде царапин, а автобусу потребовалось отрегулировать боковое зеркало. Пассажиры троллейбуса были оперативно пересажены на резервный транспорт.