Полиция нашла подростка, раскладывавшего кирпичи на крышах в Караганде

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что подозреваемым оказался 15-летний житель города. Вместе с законным представителем его доставили в отдел полиции.
«С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа, он поставлен на внутришкольный учет. В отношении законного представителя возбуждено административное производство по статье “Хулиганство, совершенное несовершеннолетним”. Материалы дела направляются в суд», — рассказали в правоохранительных органах.
Полиция напоминает, что подобные выходки недопустимы и будут жестко пресекаться. Любые действия, создающие угрозу безопасности граждан, повлекут незамедлительное установление нарушителей и привлечение их к ответственности.
Напомним, пару дней назад жителей Караганды напугали сообщения о разложенных кирпичах на краю крыш. В «опасной игре» подозревали местного подростка, которого разыскивала полиция.