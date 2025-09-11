ТАСС: Смирнов признался во взяточничестве на сумму около 30 млн рублей

Всего по делу проходят 11 обвиняемых. По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, деньги были выделены для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.