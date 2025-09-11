В Ростовской области уничтожили авиабомбу

В хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области местные жители обнаружили опасный предмет. Как рассказали в управлении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в пойме реки находилась авиабомба времен Великой Отечественной войны. На место выехали саперы, обезвредившие снаряд.
Ранее донские специалисты уничтожили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, найденные в Краснодарском крае.
Подписывайтесь на наш Telegram.
Читайте также.
Саперы из Ростовской области обезвредили три взрывоопасные авиабомбы.