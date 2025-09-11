Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области уничтожили авиабомбу

Под Ростовом саперы обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области местные жители обнаружили опасный предмет. Как рассказали в управлении по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в пойме реки находилась авиабомба времен Великой Отечественной войны. На место выехали саперы, обезвредившие снаряд.

Ранее донские специалисты уничтожили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, найденные в Краснодарском крае.

Подписывайтесь на наш Telegram.

Читайте также.

Саперы из Ростовской области обезвредили три взрывоопасные авиабомбы.