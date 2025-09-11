В Новосибирской области приставы разрешили конфликт бывших супругов

Мужчина не давал бывшей жене с детьми жить в их общем доме.
В Карасукском районе сотрудники службы судебных приставов помогли женщине с двумя детьми получить доступ к совместному жилью, где проживал её бывший супруг, о чём сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.
При обращении в суд женщина попросила установить чёткий порядок пользования домом, так как бывший муж не давал ей нормально жить в доме.
Приставы поговорили с должником и разрешили конфликт. Женщина с детьми может пользоваться комнатой, право пользования комнатой, а также гостиной, кухней, санузлом и входной зоной.