В Новосибирской области приставы разрешили конфликт бывших супругов

Мужчина не давал бывшей жене с детьми жить в их общем доме.

В Карасукском районе сотрудники службы судебных приставов помогли женщине с двумя детьми получить доступ к совместному жилью, где проживал её бывший супруг, о чём сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

При обращении в суд женщина попросила установить чёткий порядок пользования домом, так как бывший муж не давал ей нормально жить в доме.

Приставы поговорили с должником и разрешили конфликт. Женщина с детьми может пользоваться комнатой, право пользования комнатой, а также гостиной, кухней, санузлом и входной зоной.