Более 1300 гектаров сухой травы вспыхнули в Башкирии

В Башкирии вспыхнуло 14 лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за последние 24 часа не зарегистрировали ни одного случая лесного пожара или возгорания сухой растительности. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

С начала этого года, по данным ведомства, на территории региона возникло 14 лесных пожаров общей площадью более 29 гектаров и 328 случаев возгораний сухой травы на площади 1300 гектаров.

