Вместо варенья на зиму закатала в банки все сбережения: пенсионерка отдала аферистам 600 тысяч рублей по требованию «юриста»

Пенсионерке из Бурятии позвонила девушка и представилась «специалистом» сотовой компании. Она сказала, что ей нужны данные СНИЛСа, а если та их не предоставит, то контактный номер женщины передадут другому оператору. Время на раздумье не было, поэтому сибирячка сделала все, о чем ее попросила собеседница.