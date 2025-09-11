Вместо варенья на зиму закатала в банки все сбережения: пенсионерка отдала аферистам 600 тысяч рублей по требованию «юриста»

Пенсионерке из Бурятии позвонила девушка и представилась «специалистом» сотовой компании. Она сказала, что ей нужны данные СНИЛСа, а если та их не предоставит, то контактный номер женщины передадут другому оператору. Время на раздумье не было, поэтому сибирячка сделала все, о чем ее попросила собеседница.
На следующий день женщине на домашний телефон поступил звонок от лже-полицейского, которая связала жертву мошенников с юристом. Об этом КП-Иркутск сообщили в полиции Бурятии.
— «Юридический консультант» передала, что с банковой карты женщины перевели миллион рублей на счета вражеских вооруженных формирований.
Чтобы обезопасить оставшиеся сбережения, необходимо было их «задекларировать». А сами наличные нужно упаковать и отправить по почте в другой город.
Встревоженная пенсионерка разложила пачки денег в размере 600 тысяч рублей по целлофановым пакетам и положила их в банки с вареньем. Собранную посылку с заготовками она отправила неизвестному получателю в Ростов-на-Дону.