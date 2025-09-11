Силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 17 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Так, шесть дронов сбили над Воронежской областью, пять — над Белгородской.
По два беспилотника также уничтожили над регионами Брянска и Курска и по одному — над территориями Липецкой и Тамбовской областей.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что мужчина погиб при атаке украинских БПЛА в Адлерском районе Сочи. По его данным, повреждения получили шесть жилых домов.