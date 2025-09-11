Ричмонд
Красноярские дорожники заплатят за поврежденное колесо «Лексуса» губернатора

Краевая администрация отсудила компенсацию за поврежденное ямой колесо «Лексуса» губернатора.

Управление делами губернатора Красноярского края отсудило 230 тысяч рублей за поврежденное ямой колесо «Лексуса». Решение вынес Арбитражный суд, следует из картотеки дела.

Напомним, иск подали к управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) меньше месяца назад. Поводом стало случившееся в апреле происшествие, когда служебный автомобиль «Лексус» угодил в яму на улице Пограничников, что привело к повреждению колеса.

Представители муниципального учреждения признали, что яма действительно существовала, но заявили, что за содержание этой дороги отвечает подрядчик — компания АО «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Левобережное», с которой заключен контракт до конца 2025 года.

Тем не менее, 10 сентября суд постановил удовлетворить требование полностью.