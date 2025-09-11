Ричмонд
На парковке в Кольцово мигрант жестоко избил мужчину

Бастрыкин поручил разобраться с нападением мигранта на автомобилиста в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично потребовал доклад о нападении на автомобилиста в екатеринбургском микрорайоне Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации из telegram-каналов, в сентябре на одной из парковок произошел конфликт, в ходе которого мигрант несколько раз ударил мужчину. После того как пострадавший упал на асфальт, нападавший продолжил избивать его ногами.

Следственное управление СК по Свердловской области уже возбудило уголовное дело.

— Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах, — уточнили в СКР.

Ход расследования взят на особый контроль центральным аппаратом Следственного комитета.