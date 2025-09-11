МАК назвал причину крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае

В отчете указано, что 14 июля вертолет компании АПК «Взлет» следовал по маршруту Чумикан-Охотск-Магадан. Не наблюдая вершин горного хребта из-за облачности, экипаж вошел в ущелье, окруженное крутыми склонами, что привело к катастрофе. На борту находились три члена экипажа и два технических специалиста, все погибли. Сигнал бедствия не передавался.