МАК назвал причину крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае

Новости, Хабаровский край. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование причин катастрофы вертолета Ми-8Т, произошедшей в июле в Хабаровском крае. Согласно заключению, экипаж допустил навигационную ошибку из-за недостаточной подготовки для полетов в горной местности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В отчете указано, что 14 июля вертолет компании АПК «Взлет» следовал по маршруту Чумикан-Охотск-Магадан. Не наблюдая вершин горного хребта из-за облачности, экипаж вошел в ущелье, окруженное крутыми склонами, что привело к катастрофе. На борту находились три члена экипажа и два технических специалиста, все погибли. Сигнал бедствия не передавался.
Обгоревшие обломки воздушного судна были обнаружены спустя два дня в 122 километрах от Охотска. По факту трагедии продолжается расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».