Пенсионер на электровелосипеде серьезно пострадал в ДТП в Зеленогорске

73-летний водитель электровелосипеда не предоставил преимущество в движении на круговом перекрестке и столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края, пенсионер получил серьезные травмы и был госпитализирован. Примечательно, что мужчина управлял электротранспортом без защитного шлема и соответствующей экипировки.