Пенсионер на электровелосипеде серьезно пострадал в ДТП в Зеленогорске

Авария с участием электротранспорта произошла накануне утром на Майском шоссе.
73-летний водитель электровелосипеда не предоставил преимущество в движении на круговом перекрестке и столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края, пенсионер получил серьезные травмы и был госпитализирован. Примечательно, что мужчина управлял электротранспортом без защитного шлема и соответствующей экипировки.
Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка по факту нарушения правил дорожного движения обеими сторонами конфликта.
Данный инцидент вновь актуализировал вопрос о необходимости регулирования использования электротранспорта в городской среде. Так, в Красноярске автомобилист сбил мужчину на электросамокате: