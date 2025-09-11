Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер на электровелосипеде серьезно пострадал в ДТП в Зеленогорске

Авария с участием электротранспорта произошла накануне утром на Майском шоссе.

Авария с участием электротранспорта произошла накануне утром на Майском шоссе.

73-летний водитель электровелосипеда не предоставил преимущество в движении на круговом перекрестке и столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края, пенсионер получил серьезные травмы и был госпитализирован. Примечательно, что мужчина управлял электротранспортом без защитного шлема и соответствующей экипировки.

Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка по факту нарушения правил дорожного движения обеими сторонами конфликта.

Данный инцидент вновь актуализировал вопрос о необходимости регулирования использования электротранспорта в городской среде. Так, в Красноярске автомобилист сбил мужчину на электросамокате: