В ДТП на трассе в Камчатском крае погибли два человека

Пострадавший в аварии был доставлен в реанимационное отделение Елизовской районной больницы.

Источник: Аргументы и факты

Два человека погибли в результате ДТП на трассе Елизово — Термальный в Камчатском крае, сообщило региональное управление Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, водитель автомобиля “Тойота-Королла”, двигаясь на большой скорости в районе ул. Мирная с. Паратунка, не справился с управлением, совершил опрокидывание в кювет», — уточнило подразделение ведомства.

Отмечается, что ночью шёл сильный ливень. По информации Госавтоинспекции, водитель не учёл дорожные и метеорологические условия. Также сообщается, что ещё один человек пострадал.

Он был доставлен в реанимационное отделение Елизовской районной больницы. В минздраве Камчатки уточнили, что врачи выявили у пациента переломы и повреждения мягких тканей.

Напомним, 10 сентября в Невельском районе Сахалинской области автомобиль УАЗ-3151 съехал с моста и упал в русло реки. В результате инцидента пострадали три человека.

