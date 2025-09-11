В ДТП на трассе в Камчатском крае погибли два человека

Два человека погибли в результате ДТП на трассе Елизово — Термальный в Камчатском крае, сообщило региональное управление Госавтоинспекции.
«По предварительной информации, водитель автомобиля “Тойота-Королла”, двигаясь на большой скорости в районе ул. Мирная с. Паратунка, не справился с управлением, совершил опрокидывание в кювет», — уточнило подразделение ведомства.
Отмечается, что ночью шёл сильный ливень. По информации Госавтоинспекции, водитель не учёл дорожные и метеорологические условия. Также сообщается, что ещё один человек пострадал.
Он был доставлен в реанимационное отделение Елизовской районной больницы. В минздраве Камчатки уточнили, что врачи выявили у пациента переломы и повреждения мягких тканей.
