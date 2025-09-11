Дрон попал в дом польской пары во время их совместного просмотра телевизора

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дальность полета российских дронов, использованных при нанесении ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, составляет не более 700 километров. Таким образом в ведомстве опровергли информацию, что в Польшу якобы вторглись дроны армии страны. Обломки БПЛА обнаружены на территории 10 населенных пунктов Польши. В то же время в Минобороны заявили об отсутствии планов поражать объекты на в Варшаве во время ударов по украинским предприятиям ВПК.