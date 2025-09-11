В Ростовской области задержали водителя грузовика, ехавшего по трассе зигзагами

В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» был замечен большегруз, ехавший по трассе зигзагами. Очевидцы сразу позвонили в полицию.
Как рассказали в региональной ГАИ, шофера «КамАЗа» оперативно задержали. Им оказался 58-летний житель Воронежской области. По всем внешним признакам мужчина был пьян, но пройти медицинское освидетельствование он отказался.
В отношении водителя составили административный протокол, а автомобиль поместили на штрафстоянку.
