За ночь силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — шесть — сбили над Воронежской областью. Пять БПЛА перехватили над Белгородской областью, по два беспилотника — над Брянской и Курской областями. Ещё по одному дрону уничтожили над Липецкой и Тамбовской областями.

Ранее российские силы взяли под огневой контроль ключевой участок дороги между Херсоном и Николаевом. Вооружённые силы Украины по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. В качестве альтернативного маршрута ВСУ используют объездной путь через Снигирёвку.

