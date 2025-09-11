ВС РФ взяли под контроль ключевую трассу в Херсонской области: карта СВО на 11 сентября

ВСУ ударили из HIMARS по гражданской инфраструктуре в Донецке.
Российские подразделения в Херсонской области установили огневой контроль над ключевой автомобильной трассой, соединяющей Херсон и Николаев. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, на этом участке активно работают беспилотники.
Параллельно с этим на харьковском направлении ВС РФ отразили контратаку в Волчанске и закрепились в зданиях города. На донецком направлении ВСУ нанесли удар по травматологическому центру в Донецке. Пострадавших нет. Активные бои также идут на запорожском и днепропетровском направлениях. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Сумское направление.
Российские войска отразили две контратаки ВСУ на сумском направлении
Как сообщает telegram-канал «Два Майора», на сумском направлении идут ожесточенные бои в районе Юнаковки, куда противник перебрасывает подкрепления, включая спецназ. За сутки силы группы «Север» отразили две контратаки ВСУ возле Андреевки и Алексеевки, уничтожив танк, БТР и ББМ, задействованные вражескими штурмовыми подразделениями при поддержке западной техники и артиллерии.
Харьковское направление.
Российские военные подразделения успешно отразили попытку контратаки украинских сил на левом берегу реки Волчья в Волчанске и установили контроль над четырьмя техническими зданиями. Об этом агентству ТАСС сообщили представители российских силовых структур.
По их данным, бойцы соединения «Север» смогли продвинуться на 100 метров вглубь позиций противника и заняли ряд сооружений. Силы противника, а именно 42-й отдельный мотопехотный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады, предприняли одну попытку вернуть утраченные позиции, однако успеха не добились.
Донецкое направление.
В ночь на 11 сентября украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по жилым районам и территории Республиканского травматологического центра в Донецке. Одна из ракет попала в многоквартирный дом, наблюдались перебои с электроснабжением. По информации главврача центра Андрея Боряка, повреждено поликлиническое отделение, пострадавших нет.
За последние сутки украинские формирования шесть раз обстреляли населенные пункты ДНР, жертв не зафиксировано. По данным администрации главы и правительства региона, всего было выпущено семь различных боеприпасов по горловскому и донецкому направлениям. В районе Шандриголова российские военные продвинулись и создали угрозу окружения для двух взводов ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Краснолиманское направление.
В Минобороны РФ сообщили, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил пункт управления беспилотниками противника на краснолиманском направлении. По данным ведомства, после того как разведывательные дроны обнаружили замаскированные позиции ВСУ в городской застройке, их координаты были переданы танковому экипажу.
В результате точного огневого удара с закрытой позиции выстрелами 125-мм фугасными снарядами были уничтожены личный состав противника, техника и боеприпасы. В Минобороны подчеркнули, что ликвидация этого пункта управления значительно снизила активность вражеских беспилотников на данном участке фронта и ограничила возможности ВСУ по воздушной разведке и нанесению ударов с помощью БПЛА.
Днепропетровское направление.
ВС РФ сорвали ночную ротацию украинских сил в Днепропетровской области
На днепропетровском направлении подразделения группировки «Восток» начали финальную зачистку Сосновки и окрестностей. Несмотря на сохраняющиеся очаги сопротивления, ВСУ продолжают попытки контратак. В районе Новопетровского идут ожесточенные бои, российские силы продвигаются к Новониколаевке.
По информации Минобороны РФ, военнослужащие Восточной группировки сорвали ночную ротацию украинских подразделений. В ходе воздушной разведки были выявлены маршруты перемещения противника, по которым операторы FPV-дронов нанесли точные удары, уничтожив несколько групп ВСУ.
Кроме того, артиллерия «Востока» ликвидировала пункты управления беспилотниками ВСУ в районе Ивановки. Российский дрон обнаружил тяжелый гексакоптер ВСУ и вывел артиллерию на цель, уничтожив пункты управления и средства связи противника. Также противотанковый расчет группировки поразил долговременную огневую точку ВСУ, обнаруженную в лесополосе.
Запорожское направление.
На запорожском фронте активные бои идут в Плавнях и Приморском
На запорожском направлении идут встречные бои в районе Плавней и Приморского, где противник усиливает свои позиции и регулярно контратакует с применением БПЛА. Вблизи Степногорска российские ВДВ удерживают южные окраины города, а украинские силы при поддержке дронов-камикадзе пытаются выбить их с занятых позиций. Также подразделения группировки «Днепр» атакуют к югу от Орехова и в направлении Малой Токмачки.
Херсонское направление.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские войска установили огневой контроль над дорогой между Херсоном и Николаевом. По его словам, трасса и прилегающие направления находятся под постоянным наблюдением дронов, что делает движение ВСУ по этим маршрутам невозможным. В качестве обходного пути украинские силы используют дорогу через Снигиревку.