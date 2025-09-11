ВС РФ взяли под контроль ключевую трассу в Херсонской области: карта СВО на 11 сентября

Параллельно с этим на харьковском направлении ВС РФ отразили контратаку в Волчанске и закрепились в зданиях города. На донецком направлении ВСУ нанесли удар по травматологическому центру в Донецке. Пострадавших нет. Активные бои также идут на запорожском и днепропетровском направлениях. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.