Тело 18-летнего парня обнаружено рядом с общежитием БГУФК в Минске

Следователи устанавливают причину гибели 18-летнего молодого человека, тело которого обнаружили рядом с общежитием БГУФК в Минске, сообщило агентство «Минск-Новости».
Как прокомментировали в управлении Следственного комитета по городу Минску, тело 18-летнего молодого человека было обнаружено рядом с общежитием столичного вуза 8 сентября.
— Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировали в УСК.
Проводится проверка.
Как сообщили в агентстве, по неподтвержденным данным, погибший являлся студентом вуза.