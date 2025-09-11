Ричмонд
Тело 18-летнего парня обнаружено рядом с общежитием БГУФК в Минске

В Минске обнаружили тело 18-летнего парня рядом с общежитием БГУФК.

Источник: Комсомольская правда

Следователи устанавливают причину гибели 18-летнего молодого человека, тело которого обнаружили рядом с общежитием БГУФК в Минске, сообщило агентство «Минск-Новости».

Как прокомментировали в управлении Следственного комитета по городу Минску, тело 18-летнего молодого человека было обнаружено рядом с общежитием столичного вуза 8 сентября.

— Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировали в УСК.

Проводится проверка.

Как сообщили в агентстве, по неподтвержденным данным, погибший являлся студентом вуза.