За ночь над регионами России сбили почти 20 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили за ночь над регионами России 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
В Воронежской области силы ПВО ликвидировали шесть украинских беспилотников, в Белгородской — пять.
По два вражеских дрона сбили над территориями Брянской и Курской областей.
Кроме того, по одному дрону ВСУ минувшей ночью сбили в небе над Липецкой и Тамбовской областями.
Ранее также стало известно, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе крупный город в ДНР.
