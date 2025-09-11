Во Владивостоке потушили пожар на складе

Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров. В региональном минздраве рассказали РИА Новости, что одного пострадавшего мужчину не удалось спасти. Позже КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Владивостока» заявило о еще двух пострадавших, которым не потребовалась госпитализация.