11 человек пропали без вести после нападения бегемота на лодку в Кот-д’Ивуаре

Прежде в Кении на 13-летнего мальчика Мутуку напал крокодил. Рептилия растерзала его на глазах у матери. Из-за засухи в деревне третьеклассник и другие жители населенного пункта ходили за водой к реке, в которой свою добычу поджидал крокодил.