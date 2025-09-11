11 человек пропали без вести после нападения бегемота на лодку в Кот-д’Ивуаре

11 человек пропали без вести после нападения бегемота на реке Сассандра в Кот-д’Ивуаре. По информации издания People, инцидент произошел когда животное атаковало и опрокинуло лодку с 14 пассажирами на борту. Среди пропавших числятся женщины, дети и младенец.
Спасателям удалось обнаружить и спасти трех человек с перевернувшегося судна. Поисковые операции остальных пассажиров продолжаются. Местные власти проводят комплекс мероприятий по розыску пропавших без вести.
В публикации отмечается, что на территории Кот-д’Ивуара обитает около 500 бегемотов. Животные периодически становятся причиной инцидентов на водных путях, приводя к столкновениям с плавательными средствами. Подобные случаи часто заканчиваются человеческими жертвами или серьезными травмами.
Прежде в Кении на 13-летнего мальчика Мутуку напал крокодил. Рептилия растерзала его на глазах у матери. Из-за засухи в деревне третьеклассник и другие жители населенного пункта ходили за водой к реке, в которой свою добычу поджидал крокодил.