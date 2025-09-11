В Прикамье осудили мужчину за хищение более 11 млн рублей, выделенных на культуру

В Пермском крае суд признал 30-летнего жителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении средств, направленных на реализацию национального проекта «Культура».
Как установили следствие и суд, с лета 2022 года по начало 2024 года мужчина, являясь директором частной фирмы, продавал билеты на культурные мероприятия, которых на самом деле не было. Афера происходила в Бардымском районе. Деньги за билеты списывались с «Пушкинских карт» — федеральной программы, поддерживающей доступ молодежи к культуре.
В итоге злоумышленнику удалось похитить из госбюджета около 11,4 миллиона рублей. Кроме того, он также незаконно завладел более 300 тысячами рублей одного из банков.
Часть ущерба обвиняемый возместил добровольно еще во время следствия. Суд назначил ему наказание — 3 года лишения свободы условно. Приговор уже вступил в силу.