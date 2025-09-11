В Прикамье осудили мужчину за хищение более 11 млн рублей, выделенных на культуру

Как установили следствие и суд, с лета 2022 года по начало 2024 года мужчина, являясь директором частной фирмы, продавал билеты на культурные мероприятия, которых на самом деле не было. Афера происходила в Бардымском районе. Деньги за билеты списывались с «Пушкинских карт» — федеральной программы, поддерживающей доступ молодежи к культуре.