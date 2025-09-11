В Красноярске наказали мужчину, ограбившего магазин с игрушечным пистолетом

Жителя Красноярска осудили за нападение на магазин с игрушечным пистолетом внука. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
В апреле 2025 года 54-летний мужчина решил ограбить магазин на Судостроительной. Он нацепил на лицо маску, вооружился игрушечным пистолетом, который одолжил у внуков, а затем подошел к прилавку. Угрожая пластиковым пистолетом, он начал требовать продавца отдать ему деньги из кассы. Женщина испугалась и передала 11 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали по горячим следам. Часть похищенных средств удалось вернуть владельцу. В отношении грабителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Свердловский районный суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком три года.