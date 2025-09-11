В Красноярске наказали мужчину, ограбившего магазин с игрушечным пистолетом

В апреле 2025 года 54-летний мужчина решил ограбить магазин на Судостроительной. Он нацепил на лицо маску, вооружился игрушечным пистолетом, который одолжил у внуков, а затем подошел к прилавку. Угрожая пластиковым пистолетом, он начал требовать продавца отдать ему деньги из кассы. Женщина испугалась и передала 11 тысяч рублей.