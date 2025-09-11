Восьмилетнему новосибирцу диагностировали алкоголизм

Эксперты подчёркивают, что дети начинают употреблять алкоголь как способ ухода от реальности. Часто это связано с проблемами в семье, школе или влиянием неблагополучного окружения. От первого употребления до развития стойкой зависимости может пройти всего 2−3 года.