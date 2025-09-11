Восьмилетнему новосибирцу диагностировали алкоголизм

Иногда алкогольная зависимость начинает формироваться с юношеского возраста.
В 2024 году в Новосибирске восьмилетнему школьнику поставили алкогольную зависимость, о чём сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Эксперты подчёркивают, что дети начинают употреблять алкоголь как способ ухода от реальности. Часто это связано с проблемами в семье, школе или влиянием неблагополучного окружения. От первого употребления до развития стойкой зависимости может пройти всего 2−3 года.
За последний год в Новосибирской области зафиксировано небольшое снижение числа зависимых: с 380,8 человек на 100 тысяч населения в 2023 году до 379,1 в 2024 году, о чём сообщает пресс-служба регионального Минздрава.