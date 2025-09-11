Ричмонд
«Ситуация вообще жуткая»: Мизулина взялась за питомник, где издевались над собаками

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала разобраться в ситуации с питомником в Чехове, где живодеры издевались над собаками. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

— Ситуация с этой «передержкой» вообще жуткая. Видео из этой «тюрьмы» для собачек я смотрела с трудом. Как пишут, животные там находились в маленьких клетках и сидели в грязи, их морили голодом и били током, — отметила политик.

По ее словам, после питомника животные возвращались домой «испуганные и с травмами». Кроме того, Мизулина уверена, что жестокость по отношению к собакам была системной и намеренной.

— Причем содержание питомца в этой передержке обходилось хозяевам животного недешево. А это не только жестокое обращение с животными, но и сознательный обман людей, — добавила она в публикации.

Политик заверила, что виновные ответят за содеянное. На данный момент уже возбуждены уголовные дела и идет следствие.

О жестоком обращении с четвероногими сообщила певица Мона. Артистка увидела кадры, на которых ее собака Даки сидела в клетке, испачканной экскрементами, с электрошоковым ошейником. Что известно об этом скандале — в материале «Вечерней Москвы».

