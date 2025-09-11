В Навои поймали за рулём автомобиля 8-летнего ребёнка

Vaib.uz (Узбекистан. 11 сентября). В очередной раз в Узбекистане обсуждают вопиющий случай нарушения правил дорожного движения. В Навоийской области дядя научил своего восьмилетнего племянника водить машину и позволял ему кататься по району. Более того, мужчина не скрывал своей «гордости» — он снимал видео и выкладывал их в соцсети.