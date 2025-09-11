В Навои поймали за рулём автомобиля 8-летнего ребёнка

На кадрах, которые быстро разошлись по интернету, видно, как восьмилетний мальчик спокойно едет за рулём автомобиля «Ласетти». На переднем сиденье вместе с ним находился ещё один ребёнок. Это видео вызвало широкий резонанс среди пользователей, многие были возмущены халатным поведением взрослого.
После бурной реакции в соцсетях инспекторы оперативно установили личность владельца машины. При опросе выяснилось, что мальчик водит машину с шести лет. Родственник, который разрешил ребёнку сесть за руль, теперь будет отвечать по закону.
В отношении владельца транспортного средства составлен административный протокол. Какое именно наказание ему грозит, в правоохранительных органах пока не уточнили.