Мужчина погиб в ночном пожаре в Колпино

Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров на Октябрьской улице поступило в экстренные службы 11 сентября в 4:45. На место происшествия немедленно выехали 15 сотрудников МЧС. Оказалось, что горит обстановка в комнате, площадь пожара составила 6 квадратных метров.