Мужчина погиб в ночном пожаре в Колпино

Квартирный пожар унес жизнь жителя Колпино прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров на Октябрьской улице поступило в экстренные службы 11 сентября в 4:45. На место происшествия немедленно выехали 15 сотрудников МЧС. Оказалось, что горит обстановка в комнате, площадь пожара составила 6 квадратных метров.
— В результате пожара погиб мужчина, — отметили спасатели.
Ликвидировать пожар удалось спустя полчаса — в 5:16. Было задействовано три единицы спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.