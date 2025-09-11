Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб в ночном пожаре в Колпино

Потушить пламя удалось за полчаса.

Источник: Комсомольская правда

Квартирный пожар унес жизнь жителя Колпино прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров на Октябрьской улице поступило в экстренные службы 11 сентября в 4:45. На место происшествия немедленно выехали 15 сотрудников МЧС. Оказалось, что горит обстановка в комнате, площадь пожара составила 6 квадратных метров.

— В результате пожара погиб мужчина, — отметили спасатели.

Ликвидировать пожар удалось спустя полчаса — в 5:16. Было задействовано три единицы спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.