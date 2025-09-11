Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказал не эвакуировать раненых с передовых позиций, где находится большое количество контуженных военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Уточняется, что командование ВСУ целенаправленно истощает последний боеспособный батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. Другие подразделения бригады используются как источник пополнения для 42-го отдельного мотопехотного батальона. На передовой накопилось множество раненых и контуженных бойцов, однако их эвакуация не проводится по приказу командира бригады.
Ранее сообщалось, что Вв 57-й бригаде ВСУ, дислоцированной в Харьковской области, возник дефицит медицинских препаратов, что привело к резкому росту санитарных потерь.