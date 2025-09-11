Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 222 гектаров

На утро 11 сентября в Красноярском крае действуют два лесных пожара на площади 222 га — оба в Эвенкийском лесничестве. Очаги возгораний зафиксировали в труднодоступной удаленной местности.
Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
За минувшие сутки специалисты ликвидировали лесной пожар на площади 46 га в Эвенкии. Предварительно, возгорание возникло из-за сухой грозы.
— В охране лесов от пожаров принимают участие 190 специалистов, задействованы 38 единиц техники. На авиапатрулирование, доставку сил и средств запланировано 19 воздушное судно, — добавили в учреждении.
Жителям нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.