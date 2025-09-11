Ричмонд
Охотнадзор: в Братском районе с начала сентября ликвидировано 10 медведей, вышедших к населенным пунктам

В Братском районе продолжают добывать медведей, которые выходят к населенным пунктам. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на данные регионального Охотнадзора.

По данным ведомства, с 1 по 9 сентября в Братском районе ликвидировано уже 10 медведей. В Усть-Илимском районе — 5 особей.

Причина выхода животных к людям чаще всего повторяется — запах пищи и отходов, — говорится в сообщении областного Охотнадзора. — Обращаемся к гражданам: не оставляйте мусор и остатки еды на улицах и возле домов. Это реальная мера безопасности для вас и ваших соседей.

Ранее мэр Братского района Николай Дружинин сообщал только о добыче только пяти медведей, которые вышли к населенным пунктам муниципалитета. Глава районной администрации тогда отмечал, что в этом году хищники стали чаще подходить к человеческому жилью.