21-летнего дрифтера задержала ГАИ, после того как видео с ним завирусилось в соцсетях

В течение суток после публикации видео сотрудники ГАИ выяснили личность нарушителя. При проверке выяснилось, что молодой человек управлял автомобилем без водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Кроме того, на стеклах его автомобиля была установлена тонировочная пленка, не соответствующая требованиям технического регламента.