21-летнего дрифтера задержала ГАИ, после того как видео с ним завирусилось в соцсетях

В Уфе привлекли к ответственности 21-летнего водителя автомобиля ВАЗ, чье опасное вождение попало на видео, опубликованном в одном из Telegram-каналов. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.
В течение суток после публикации видео сотрудники ГАИ выяснили личность нарушителя. При проверке выяснилось, что молодой человек управлял автомобилем без водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Кроме того, на стеклах его автомобиля была установлена тонировочная пленка, не соответствующая требованиям технического регламента.
По всем выявленным нарушениям, включая неправильное маневрирование, на молодого человека составили административные материалы.
Владимир Севастьянов напомнил участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и объективной оценки своих действий, от которых зависит безопасность всех окружающих.