Экс-губернатор Курской области Смирнов признался во взяточничестве

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов пошел на сделку со следствием, в рамках которой признался в получении около 30 миллионов рублей взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Отмечается, что деньги Смирнов получал по контрактам, связанными с устройством фортификационных сооружений на границе.
По словам бывшего главы Курской области, вместе с ним также брал взятки и его заместитель Алексей Дедов. В отношении Смирнова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
— Признался, что от сделок… получил от организаций-подрядчиков около 30 миллионов рублей откатов, — говорится в сообщении.
Также стало известно, что Алексей Смирнов пробудет в СИЗО до декабря по делу о хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций в регионе.
Экс-губернатора Курской области задержали еще в апреле этого года. Тогда к Смирнову домой нагрянули силовики. Поводом послужили показания, которые дал против чиновника ранее арестованный бывший генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.
«Вечерняя Москва» узнала подробности этого дела и выяснила, с чем связаны «чистки» в Курской области.