Убегающий с крыши здания человек после убийства Кирка попал на видео

Человек, убегающий с крыши здания после стрельбы в американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка, попал на видео, пишет New York Times.
Кадрами с изданием поделился очевидец Тэннер Максвелл. Видео было сделано сразу после выстрела. На нем видно, как гости мероприятия бросаются на землю, а при повороте камеры можно заметить силуэт человека, убегающего из поля видимости на крыше.
Отмечается, что, по данным властей Юты, стрельба велась с большого расстояния, а стрелявший находился на крыше здания.
Напомним, Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время массового мероприятия в Университете долины Юта, в результате чего умер.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье Кирка. Он назвал активиста «великим и легендарным» человеком и пообещал найти всех причастных к его убийству.