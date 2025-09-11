Ричмонд
Убегающий с крыши здания человек после убийства Кирка попал на видео

На кадрах видно силуэт человека, убегающего с крыши здания после стрельбы в активиста.

Источник: Аргументы и факты

Человек, убегающий с крыши здания после стрельбы в американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка, попал на видео, пишет New York Times.

Кадрами с изданием поделился очевидец Тэннер Максвелл. Видео было сделано сразу после выстрела. На нем видно, как гости мероприятия бросаются на землю, а при повороте камеры можно заметить силуэт человека, убегающего из поля видимости на крыше.

Отмечается, что, по данным властей Юты, стрельба велась с большого расстояния, а стрелявший находился на крыше здания.

Напомним, Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время массового мероприятия в Университете долины Юта, в результате чего умер.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье Кирка. Он назвал активиста «великим и легендарным» человеком и пообещал найти всех причастных к его убийству.

