В Ростовской области за сутки случилось девять пожаров

Под Ростовом спасатели четыре раза за сутки выезжали на техногенные пожары.

Источник: Комсомольская правда

У донских спасателей минувшие сутки выдались напряженными. 10 сентября в Ростовской области произошло девять пожаров. Четыре из них являлись техногенными, в пяти остальных случаях горела сухая трава.

Также специалистам экстренной службы пришлось шесть раз выезжать к месту аварий для устранения последствий ДТП. В региональном МЧС уточнили, что всего в работе в среду были задействованы сто человек личного состава.

В ведомстве добавили, что на Дону по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность.

