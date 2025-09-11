В Ростовской области за сутки случилось девять пожаров

У донских спасателей минувшие сутки выдались напряженными. 10 сентября в Ростовской области произошло девять пожаров. Четыре из них являлись техногенными, в пяти остальных случаях горела сухая трава.
Также специалистам экстренной службы пришлось шесть раз выезжать к месту аварий для устранения последствий ДТП. В региональном МЧС уточнили, что всего в работе в среду были задействованы сто человек личного состава.
В ведомстве добавили, что на Дону по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность.
В Ростовской области за последние сутки произошло 16 пожаров.
В Ростове в частном доме произошел пожар из-за камеры видеонаблюдения.