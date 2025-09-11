50 тысяч рублей взыскали с новосибирца, угрожавшего убить подростка

В Новосибирской области местного жителя осудили за то, что он угрожал убить подростка. За это с него взыскали 50 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в мае 2023 года. Тогда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта со школьником направил на него охотничье ружье и стал угрожать убийством.
— Подросток воспринял угрозы реально, испытал сильный страх за свою жизнь и здоровье, — добавили в ведомстве.
В связи с этим прокурор Маслянинского района обратился в суд с иском о взыскании с новосибирца компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил.