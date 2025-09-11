Двух подростков арестовали за нападение на водителя трамвая

Двух подростков посадили в изолятор в Новосибирске. Парни 14 и 16 лет избили водителя трамвая за сделанное замечание. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции НСО 11 сентября.
Двое юношей устроили погром в вагоне трамвая в районе остановки «Кирзавод». В ответ на замечание водителя, школьники распылили ему в лицо перцовый баллончик и избили ногами. После этого юные дебоширы скрылись.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. У него диагностировали переломы двух ребер. Через несколько дней хулиганов задержали. В отношении них возбудили уголовное дело.
Суд постановил избрать для правонарушителей меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 ноября текущего года.
